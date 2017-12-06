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Суд продовжив розгляд справи про держзраду Януковича

Суд продовжив розгляд справи про держзраду Януковича

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. Оболонський районний суд Києва продовжив розгляд кримінального провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді, передає кореспондент УНН.

“Судове засідання оголошується продовженим”, — сказав головуючий колегії суддів Владислав Девятко.

Наразі суд продовжує дослідження доказів, наданих стороною обвинувачення.

Нагадаємо, на минулому засіданні суд дослідив фрагменти російського документального фільму “Крым. Путь на Родину”, в якому президент Росії Володимир Путін, міністр оборони РФ Сергій Шойгу та командувач Чорноморським флотом РФ Олександр Вітко розповідають про евакуацію до Росії Януковича, причини, факти та обставини анексії Криму шляхом проведення так званого референдуму.

Також судом було досліджено висновок експерта Київського наукового інституту судових експертиз щодо наявності в словах вказаних діячів умисних намірів скоєння злочинних дії щодо порушення територіальної цілісності України.

Крім того, суд дослідив подання Генеральної прокуратури України на притягнення до кримінальної відповідальності низки російських військових посадовців за ведення агресивної війни проти України.

Як повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України В.Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.

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