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Суд продолжил рассмотрение апелляции на домашний арест Стерненко

Суд продолжил рассмотрение апелляции на домашний арест Стерненко

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 3 июля. УНН. Киевский апелляционный cуд сегодня продолжил рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты на применение в отношении одесского активиста Сергея Стерненко меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, передает корреспондент УНН.

"На прошлом судебном заседании мы перешли к заслушиванию объяснений поручителей, которые выразили желание принять подозреваемого Стерненко на личные поруки. Мы заслушали 12 человек. В суд было подано еще значительное количество заявлений", - сказал следственный судья.

Напомним, Шевченковский районный суд города Киева отправил активиста Сергея Стерненко под круглосуточный домашний арест. Позже суд изменил адрес для отбывания домашнего ареста Стерненко.

Активисту в СБУ ранее сообщили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

Также напомним, ранее еще ГПУ направила в СБУ уголовные производства относительно нападений на общественного активиста Сергея Стерненко в Одессе.

Как сообщалось в УНН, первое нападение на активиста с применением оружия произошло 1 мая 2018 года. Подозреваемый выстрелил из пистолета травматического действия в активиста неподалеку от его дома в Одессе. Пуля попала активисту в шею сзади.

24 мая того же года на одесского активиста Сергея Стерненко совершили очередное покушение, один из нападавших погиб. Одного из нападавших Стерненко ранил ножом, а второй убежал.

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