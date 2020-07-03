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Суд продовжив розгляд апеляції на домашній арешт Стерненку

Суд продовжив розгляд апеляції на домашній арешт Стерненку

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 липня. УНН. Київський апеляційний суд сьогодні продовжив розгляд апеляційної скарги сторони захисту на застосування до одеського активіста Сергія Стерненка запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, передає кореспондент УНН.

“На минулому судовому засіданні ми перейшли до заслуховування пояснень поручителів, які висловили бажання взяти підозрюваного Стерненка на особисті поруки. Ми заслухали 12 осіб. До суду було подано ще значну кількість заяв”, — сказав слідчий суддя.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд міста Києві відправив активіста Сергія Стерненка під цілодобовий домашній арешт. Згодом суд змінив адресу для відбування домашнього арешту Стерненку.

Активісту у СБУ раніше повідомили про підозру в умисному вбивстві та незаконному носінні холодної зброї.

Також нагадаємо, раніше ще ГПУ направила до СБУ кримінальні провадження щодо нападів на громадського активіста Сергія Стерненка в Одесі.

Як повідомлялося в УНН, перший напад на активіста із застосування зброї стався 1 травня 2018 року. Підозрюваний вистрелив із пістолета травматичної дії в активіста неподалік від його будинку в Одесі. Куля влучила активісту в шию ззаду.

24 травня того ж року на одеського активіста Сергія Стерненка скоїли черговий замах, один з нападників загинув. Одного з нападників Стерненко поранив ножем, а другий втік.

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