Суд продлил полицейскому Олейнику меру пресечения

"Во время сегодняшнего заседания суд присяжных удовлетворил ходатайство государственного обвинителя и применил в отношении подозреваемого меру пресечения в виде личного обязательства сроком на 2 месяца, положив на него дополнительные процессуальные обязанности", - говорится в сообщении.

Напомним, 7 февраля 2016 года в Киеве сотрудник Управления патрульной полиции в Киеве Сергей Олейник во время преследования автомобиля BMW смертельно ранил из табельного оружия 17-летнего пассажира этого автомобиля.

22 декабря 2016 года по результатам досудебного расследования прокуратура города Киева направила обвинительный акт в отношении С.Олейника в Голосеевский райсуд Киева по обвинению в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины), покушении на убийство, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц (ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и превышении служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 УК Украины).

23 ноября 2017 года Голосеевский райсуд столицы сформировал коллегию присяжных по делу.

Следующее судебное заседание должно состояться 16 января 2018.