Суд продлил полицейскому Олейнику меру пресечения
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. Голосеевский районный суд Киева продлил еще на 2 месяца меру пресечения в виде личного обязательства в деле по обвинению полицейского Сергея Олейника в убийстве несовершеннолетнего во время преследования в столице автомобиля BMW 7 февраля 2016 года. Об этом сообщает пресс-служба прокуратры Киева, передает УНН.
"Во время сегодняшнего заседания суд присяжных удовлетворил ходатайство государственного обвинителя и применил в отношении подозреваемого меру пресечения в виде личного обязательства сроком на 2 месяца, положив на него дополнительные процессуальные обязанности", - говорится в сообщении.
Напомним, 7 февраля 2016 года в Киеве сотрудник Управления патрульной полиции в Киеве Сергей Олейник во время преследования автомобиля BMW смертельно ранил из табельного оружия 17-летнего пассажира этого автомобиля.
22 декабря 2016 года по результатам досудебного расследования прокуратура города Киева направила обвинительный акт в отношении С.Олейника в Голосеевский райсуд Киева по обвинению в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины), покушении на убийство, совершенном способом, опасным для жизни многих лиц (ч. 2 ст. 15 п. 5 ч. 2 ст. 115 УК Украины) и превышении служебных полномочий (ч. 2 ст. 365 УК Украины).
23 ноября 2017 года Голосеевский райсуд столицы сформировал коллегию присяжных по делу.
Следующее судебное заседание должно состояться 16 января 2018.