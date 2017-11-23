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Суд продовжив поліцейському Олійнику запобіжний захід

Суд продовжив поліцейському Олійнику запобіжний захід

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. Голосіївський районний суд Києва продовжив ще на 2 місяці запобіжний захід у вигляді особистого забов’язання у справі за обвинуваченням поліцейського Сергія Олійника у вбивстві неповнолітнього під час переслідування в столиці автомобіля BMW 7 лютого 2016 року. Про це повідомляє прес-служба прокуратри м.Києва, передає УНН.

"Під час сьогоднішнього засідання суд присяжних задовольнив клопотання державного обвинувача та застосував відносно підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання строком на 2 місяці, поклавши на нього додаткові процесуальні обов’язки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 7 лютого 2016 року у Києві співробітник Управління патрульної поліції в м.Києві Сергій Олійник під час переслідування автомобіля BMW смертельно поранив з табельної зброї 17-річного пасажира цієї автівки.

22 грудня 2016 року за результатом досудового розслідування прокуратура міста Києва скерувала обвинувальний акт стосовно С.Олійника до Голосіївського райсуду Києва за обвинуваченням в умисному вбивстві (ч. 1 ст. 115 КК України), замаху на вбивство, вчиненому способом, небезпечним для життя багатьох осіб (ч. 2 ст. 15, п. 5 ч. 2 ст. 115 КК України) та перевищенні службових повноважень (ч. 2 ст. 365 КК України).

23 листопада 2017 року Голосіївський райсуд столиці сформував колегію присяжних у справі.

Наступне судове засідання має відбутися 16 січня 2018 року.

Українські Національні Новини

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