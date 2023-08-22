Суд назначил Трампу залог в размере 200 тысяч долларов, который экс-президент согласился оплатить

Детали

Дональд Трамп согласился на залог в размере 200 000 долларов США и другие условия освобождения после того, как его адвокаты встретились с офисом окружного прокурора округа Фултон в понедельник.

Несколько сообвиняемых по масштабному делу о рэкете в Джорджии также согласились с условиями своих соглашений о залоге с окружной прокуратурой в понедельник.

Юристы Трампа Тодд Бланш, Дженнифер Литтл и Дрю Финдлинг встретились с офисом окружного прокурора в понедельник, прежде чем были обнародованы детали соглашения об обязательствах.

Условия освобождения, изложенные в приказе Трампа об обязательствах, являются более широкими, чем те, что изложены в других принятых ранее в понедельник по делу.

В отличие от некоторых из его сообвиняемых, бывшему президенту в приказе прямо запрещено использовать социальные сети для нападения на его 18 сообвиняемых по делу, а также на любых свидетелей и 30 не обвиняемых соучастников заговора.

«Ответчик не должен совершать никаких действий, направленных на запугивание любого лица, которое, как ему известно, является сообвиняемым или свидетелем по этому делу, или иным образом препятствовать осуществлению правосудия», — говорится в постановлении, подписанном судьей Верховного суда округа Фултон Скоттом Макафи.

«Вышеупомянутое включает, но не ограничивается, публикации в социальных сетях или репосты публикаций, сделанных другим лицом в социальных сетях», – говорится в приказе.

Дополнение

Дело о подрыве выборов в округе Фултон стало первым случаем, когда условия освобождения Трампа включали денежный залог и запрет на запугивание через социальные сети.

Уголовное дело – четвертое, возбужденное против экс-президента в этом году. В предыдущих случаях условия освобождения Трампа после ареста и ожидания суда были в основном привычными.

Напомним

Большое жюри присяжных, которое заслушало доказательства по делу возможного вмешательства бывшего президента США Дональда Трампа в выборы 2020 года, вернуло суду обвинительный акт по 10 пунктам.