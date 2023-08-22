Суд призначив Трампу заставу у розмірі 200 тисяч доларів, яку експрезидент погодився сплатити

Деталі

Дональд Трамп погодився на заставу в розмірі 200 000 доларів США та інші умови звільнення після того, як його адвокати зустрілися з офісом окружного прокурора округу Фултон у понеділок.

Кілька співобвинувачених у масштабній справі про рекет у Джорджії також погодилися з умовами своїх угод про заставу з окружною прокуратурою в понеділок.

Юристи Трампа Тодд Бланш, Дженніфер Літтл і Дрю Фіндлінг зустрілися з офісом окружного прокурора в понеділок, перш ніж були оприлюднені деталі угоди про зобов'язання.

Умови звільнення, викладені в наказі Трампа про зобов’язання, є ширшими, ніж ті, що викладені в інших ухвалених раніше в понеділок у справі.

На відміну від деяких з його співобвинувачених, колишньому президенту в наказі прямо заборонено використовувати соціальні мережі для нападу на його 18 співобвинувачених у справі, а також на будь-яких свідків і 30 не звинувачених співучасників змови.

«Відповідач не повинен вчиняти жодних дій, спрямованих на залякування будь-якої особи, яка, як йому відомо, є співобвинуваченим або свідком у цій справі, або іншим чином перешкоджати здійсненню правосуддя», — йдеться в ухвалі, підписаній суддею Верховного суду округу Фултон Скоттом Макафі.

«Вищезазначене включає, але не обмежується, публікації в соціальних мережах або репости публікацій, зроблених іншою особою в соціальних мережах», – йдеться в наказі.

Доповнення

Справа про підрив виборів у окрузі Фултон стала першим випадком, коли умови звільнення Трампа включали грошову заставу та заборону на залякування через соціальні мережі.

Кримінальна справа – четверта, порушена проти експрезидента цього року. У попередніх випадках умови звільнення Трампа після арешту та очікування суду були здебільшого звичними.

Нагадаємо

Велике журі присяжних, яке заслухало докази по справі можливого втручання колишнього президента США Дональда Трампа у вибори 2020 року, повернуло суду обвинувальний акт по 10 пунктам.