Суд приговорил к пожизненному заключению врача из Мариуполя, которая во время боев за город "сдала" россиянам 7 раненых воинов ВСУ

Благодаря доказательной базе Службы безопасности пожизненное лишение свободы заочно получила врач-офтальмолог одного из медучреждений временно оккупированного Мариуполя Валентина Чехова, которая перешла на сторону врага. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, пишет УНН.

Во время боев за город в марте 2022 года чиновница "сдала" рашистам семерых тяжелораненых воинов ВСУ, которых госпитализировали в местную больницу, где она работала, - говорится в сообщении.

Детали

По данным следствия, это произошло после захвата медучреждения, когда группа захватчиков во главе с российским военным с позывным "Осетин" пыталась обнаружить бойцов Сил обороны среди пациентов.

Осознавая такую угрозу для украинских защитников, медперсонал больницы заблаговременно уничтожил их форменную одежду, документы и военную амуницию. После этого раненых защитников Мариуполя оформили как гражданских пациентов, пострадавших в результате интенсивных боевых действий в городе.

Однако Чехова во время "палатного" обхода медицинского учреждения вместе с оккупантами показала им медкровати, на которых лежали госпитализированные воины ВСУ.

После этого рашисты посадили тяжелораненых украинских защитников и вывезли их в российские застенки, где совершали жестокие пытки.

Дополнение

Также установлено, что кроме военнослужащих Сил обороны предательница указала "Осетину" на одного из врачей, который пытался спасти раненых Узнав об этом, оккупанты забрали у мужчины документы, автомобиль и пригрозили готовиться к "медленной смерти".

В последний момент врачу удалось спастись бегством во время смены "часовых", которых выставили российские захватчики по периметру медучреждения.

Как установило расследование, за сотрудничество с оккупантами их пособница получила "поощрение" в виде "назначения на должность руководительницы офтальмологического отделения" захваченной больницы.

На основании собранных доказательств суд признал Чехову виновной по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и назначил ей заочно пожизненный срок заключения.

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