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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 73984 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110306 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 168420 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123731 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121129 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114878 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105862 просмотра

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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103813 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Суд наказал председателя райсовета в Сумской области за невыполнение предписания НАПК

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. Глуховский городской районный суд Сумской области привлек к административной ответственности председателя Глуховского районного совета Сумской области Алексея Ткаченко, которого обвиняют в невыполнении предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, а также других нарушений закона. Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает УНН.

"Глуховский горрайонный суд Сумской области привлек к административной ответственности председателя Глуховского районного совета Сумской области Алексея Ткаченко. Его обвиняют в невыполнении предписания Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, а также других нарушений закона", - говорится в сообщении НАПК.

Согласно решению суда, которое было принято 4 апреля 2017, А.Ткаченко признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.18846 "Невыполнение законных требований (предписаний) Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по устранению нарушений законодательства о предотвращении и противодействии коррупции" Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Председатель районного совета не выполнил предписание Национального агентства, что в свою очередь привело к административной ответственности, предусмотренной законодательством, и наложению штрафа.

Предписание о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона были внесены голове Глуховской районного совета Сумской области решением НАПК в декабре 2016 года.

В НАПК отметили, что это предписание является обязательным к исполнению, а за его неисполнение руководитель органа, предприятия, учреждения, организации несет ответственность, предусмотренную ст.18846 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, НАПК выявило нарушения по осуществлению взносов в отчетах двух партий.

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