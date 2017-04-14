Суд покарав голову райради на Сумщині за невиконання припису НАЗК
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Глухівський міський районий суд Сумської області притягнув до адміністративної відповідальності голову Глухівської районної ради Сумської області Олексія Ткаченка, якого звинувачують у невиконанні припису Національного агентства з питань запобігання корупції про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також інших порушень закону. Про це повідомляє прес-служба НАЗК, передає УНН.
“Глухівський міськрайонний суд Сумської області притягнув до адміністративної відповідальності голову Глухівської районної ради Сумської області Олексія Ткаченка. Його звинувачують у невиконанні припису Національного агентства з питань запобігання корупції про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, а також інших порушень закону”, — йдеться у повідомленні НАЗК.
Відповідно до рішення суду, яке було ухвалене 4 квітня 2017 року, О.Ткаченка визнано винним у вчиненні адміністративного правопорушення, передбаченого ч.1 ст.18846 “Невиконання законних вимог (приписів) Національного агентства з питань запобігання корупції щодо усунення порушень законодавства про запобігання і протидію корупції” Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Голова районної ради не виконав припис Національного агентства, що в свою чергу призвело до адміністративної відповідальності, передбаченої законодавством, та накладення штрафу.
Припис про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону було внесено голові Глухівської районної ради Сумської області рішенням НАЗК в грудні 2016 року.
У НАЗК зазначили, що цей припис є обов’язковим до виконання, а за його невиконання керівник органу, підприємства, установи, організації несе відповідальність, передбачену ст.18846 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Нагадаємо, НАЗК виявило порушення щодо здійснення внесків у звітах двох партій.