Суд подтвердил конфискацию активов экс-охранника Януковича: что в перечне

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Киев  •  УНН

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Апелляционный суд подтвердил конфискацию активов Вячеслава Заневского, офицера рф и бывшего главы охраны Януковича. Среди конфискованного имущества - компания, земельные участки, квартиры, оружие и денежные средства.

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда поддержала решение о конфискации активов офицера рф и бывшего главы охраны Януковича - Вячеслава Заневского. Об этом УНН сообщает со ссылкой на суд и Министерство юстиции.

Конфискация активов Вячеслава Заневского, офицера рф и бывшего главы охраны Януковича, остается в силе. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда поддержала решение от 5 февраля 2025 года по иску Минюста

- говорится в сообщении.

Таким образом, решение о взыскании в доход государства активов, принадлежащих ответчику, вступило в законную силу и обжалованию в кассационном порядке не подлежит. Речь идет о:

  • 100% уставного капитала ООО «АМСТЕЛ-СКИ» объемом 20 млн грн;
  • 11 земельных участков общей площадью 1,7311 га, которые находятся в Ивано-Франковской, Киевской областях и Автономной Республике Крым;
  • квартиру общей площадью 212,2 и два машиноместа в столице;
  • транспортное средство Mercedes-Benz GL 550;
  • пять пистолетов;
  • пять охотничьих нарезных карабинов;
  • пять имущественных прав интеллектуальной собственности на художественно-графическое изображение знаков «АmstelSki» и «De Molen»;
  • наличные средства в сумме 150 000 грн, которые изъяты во время обыска 23.02.2023;
  • средства, которые учитываются на банковских счетах на общую сумму: 47 995,5 грн и 2 584,95 долларов.

Также взыскано в доход государства активы, в отношении которых ответчик может прямо или косвенно совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения, а именно квартиру общей площадью 63,7 кв., два упаковочных места и земельный участок на территории временно оккупированного полуострова. 

Министерство юстиции отмечает, что Заневский способствовал рф в поиске украинцев - бойцов ВСУ, участников АТО, патриотов - на оккупированных территориях. Решение суда не обжалуется. 

Дополнение

В 2025 году суд удовлетворил иск Министерства юстиции Украины к Вячеславу Заневскому, бывшему охраннику беглого президента Виктора Януковича, и взыскал его активы в доход государства.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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