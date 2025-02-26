Суд подтвердил конфискацию активов экс-охранника Януковича: что в перечне
Киев • УНН
Апелляционный суд подтвердил конфискацию активов Вячеслава Заневского, офицера рф и бывшего главы охраны Януковича. Среди конфискованного имущества - компания, земельные участки, квартиры, оружие и денежные средства.
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда поддержала решение о конфискации активов офицера рф и бывшего главы охраны Януковича - Вячеслава Заневского. Об этом УНН сообщает со ссылкой на суд и Министерство юстиции.
Конфискация активов Вячеслава Заневского, офицера рф и бывшего главы охраны Януковича, остается в силе. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда поддержала решение от 5 февраля 2025 года по иску Минюста
Таким образом, решение о взыскании в доход государства активов, принадлежащих ответчику, вступило в законную силу и обжалованию в кассационном порядке не подлежит. Речь идет о:
- 100% уставного капитала ООО «АМСТЕЛ-СКИ» объемом 20 млн грн;
- 11 земельных участков общей площадью 1,7311 га, которые находятся в Ивано-Франковской, Киевской областях и Автономной Республике Крым;
- квартиру общей площадью 212,2 и два машиноместа в столице;
- транспортное средство Mercedes-Benz GL 550;
- пять пистолетов;
- пять охотничьих нарезных карабинов;
- пять имущественных прав интеллектуальной собственности на художественно-графическое изображение знаков «АmstelSki» и «De Molen»;
- наличные средства в сумме 150 000 грн, которые изъяты во время обыска 23.02.2023;
- средства, которые учитываются на банковских счетах на общую сумму: 47 995,5 грн и 2 584,95 долларов.
Также взыскано в доход государства активы, в отношении которых ответчик может прямо или косвенно совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения, а именно квартиру общей площадью 63,7 кв., два упаковочных места и земельный участок на территории временно оккупированного полуострова.
Министерство юстиции отмечает, что Заневский способствовал рф в поиске украинцев - бойцов ВСУ, участников АТО, патриотов - на оккупированных территориях. Решение суда не обжалуется.
Дополнение
В 2025 году суд удовлетворил иск Министерства юстиции Украины к Вячеславу Заневскому, бывшему охраннику беглого президента Виктора Януковича, и взыскал его активы в доход государства.