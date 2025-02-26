Суд підтвердив конфіскацію активів ексохоронця Януковича: що у переліку
Київ • УНН
Апеляційний суд підтвердив конфіскацію активів В'ячеслава Заневського, офіцера рф і колишнього очільника охорони Януковича. Серед конфіскованого майна - компанія, земельні ділянки, квартири, зброя та грошові кошти.
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтримала рішення щодо конфіскації активів офіцера рф і колишнього очільника охорони Януковича - В’ячеслава Заневського. Про це УНН повідомляє з посиланням на суд та Міністерство юстиції.
Конфіскація активів В’ячеслава Заневського, офіцера рф і колишнього очільника охорони Януковича, залишається чинною. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтримала рішення від 5 лютого 2025 року за позовом Мін’юсту
Таким чином, рішення про стягнення у дохід держави активів, що належать відповідачу, набрало законної сили та оскарженню в касаційному порядку не підлягає. Ідеться про:
- 100% статутного капіталу ТОВ «АМСТЕЛ-СКІ» обсягом 20 млн грн;
- 11 земельних ділянок загальною площею 1,7311 га, які знаходяться у Івано-Франківській, Київській областях та Автономній Республіці Крим;
- квартиру загальною площею 212,2 та два машиномісця у столиці;
- транспортний засіб Mercedes-Benz GL 550;
- п’ять пістолетів;
- п’ять мисливських нарізних карабінів;
- п’ять майнових прав інтелектуальної власності на художньо-графічне зображення знаків «АmstelSki» та «De Molen»;
- готівкові кошти у сумі 150 000 грн, які вилучені під час обшуку 23.02.2023;
- кошти, які обліковуються на банківських рахунках на загальну суму: 47 995,5 грн та 2 584,95 доларів.
Також стягнуто у дохід держави активи, щодо яких відповідач може прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження, а саме квартиру загальної площею 63,7 кв., два пакувальних місця та земельну ділянку на території тимчасово окупованого півострова.
Міністерство юстиції наголошує, що Заневський сприяв рф у пошуку українців - бійців ЗСУ, учасників АТО, патріотів - на окупованих територіях. Рішення суду не оскаржується.
Доповнення
У 2025 році суд задовольнив позов Міністерства юстиції України до В’ячеслава Заневського, колишнього охоронця біглого президента Віктора Януковича, та стягнув його активи в дохід держави.