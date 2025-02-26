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Суд підтвердив конфіскацію активів ексохоронця Януковича: що у переліку

Київ  •  УНН

 • 24581 перегляди

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Апеляційний суд підтвердив конфіскацію активів В'ячеслава Заневського, офіцера рф і колишнього очільника охорони Януковича. Серед конфіскованого майна - компанія, земельні ділянки, квартири, зброя та грошові кошти.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтримала рішення щодо конфіскації активів офіцера рф і колишнього очільника охорони Януковича - В’ячеслава Заневського. Про це УНН повідомляє з посиланням на суд та Міністерство юстиції.

Конфіскація активів В’ячеслава Заневського, офіцера рф і колишнього очільника охорони Януковича, залишається чинною. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду підтримала рішення від 5 лютого 2025 року за позовом Мін’юсту

- ідеться в повідомленні.

Таким чином, рішення про стягнення у дохід держави активів, що належать відповідачу, набрало законної сили та оскарженню в касаційному порядку не підлягає. Ідеться про:

  • 100% статутного капіталу ТОВ «АМСТЕЛ-СКІ» обсягом 20 млн грн;
    • 11 земельних ділянок загальною площею 1,7311 га, які знаходяться у Івано-Франківській, Київській областях та Автономній Республіці Крим;
      • квартиру загальною площею 212,2 та два машиномісця у столиці;
        • транспортний засіб Mercedes-Benz GL 550;
          • п’ять пістолетів;
            • п’ять мисливських нарізних карабінів;
              • п’ять майнових прав інтелектуальної власності на художньо-графічне зображення знаків «АmstelSki» та «De Molen»;
                • готівкові кошти у сумі 150 000 грн, які вилучені під час обшуку 23.02.2023;
                  • кошти, які обліковуються на банківських рахунках на загальну суму: 47 995,5 грн та 2 584,95 доларів.

                    Також стягнуто у дохід держави активи, щодо яких відповідач може прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження, а саме квартиру загальної площею 63,7 кв., два пакувальних місця та земельну ділянку на території тимчасово окупованого півострова. 

                    Міністерство юстиції наголошує, що Заневський сприяв рф у пошуку українців - бійців ЗСУ, учасників АТО, патріотів - на окупованих територіях. Рішення суду не оскаржується. 

                    Доповнення

                    У 2025 році суд задовольнив позов Міністерства юстиції України до В’ячеслава Заневського, колишнього охоронця біглого президента Віктора Януковича, та стягнув його активи в дохід держави.

                    Анна Мурашко

                    Анна Мурашко

                    ПолітикаКримінал та НП
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