Суд начал рассмотрение отвода следственного судьи по делу С.Переломы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Соломенский районный суд Киева начал рассматривать заявление защиты заместителя председателя НАК "Нафтогаз Украины" Сергея Переломы об отводе следственного судьи Александра Бобровника, передает корреспондент УНН.
Отвод следственного судьи А.Бобровника, который начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения С.Переломе, рассматривает судья Соломенского райсуда Киева Ада Педенко.
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Напомним, 20 апреля 2017 сотрудники НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко.
Позже в НАБУ сообщили, что Н.Мартыненко инкриминируют создание преступной организации (ч.5 ст. 191 УК) и присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК).
По версии следствия, государственное предприятие "ВостГОК" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17280000 долл.