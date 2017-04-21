Суд начал рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения С.Переломе

"Судебное заседание объявляется открытым", - сказал следственный судья Александр Бобровник.

Стоит отметить, что во время судебного заседания подозреваемый С.Перелома находится не в клике, а в зале, рядом с защитниками.

Напомним, сегодня заместитель Генерального прокурора Украины - руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что другим подозреваемым по делу "ВостГОК" является заместитель председателя НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Перелома. САП будет ходатайствовать о применении для него ареста с возможностью внесения 100 млн грн залога.

20 апреля 2017 сотрудники НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко. Ему сообщили о подозрении в создании преступной организации (ч.5 ст. 191 УК) и присвоении, растрате имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК).

В тот же день детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП задержали второе лицо по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 255 ("Создание преступной организации"), ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением") Уголовного кодекса Украины.

По версии следствия, государственное предприятие "ВостГОК" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17280000 долл.