Суд отправил Гусакова под ночной домашний арест

Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения для подозреваемого в присвоении пожертвований на лечение СМА Назария Гусакова. Суд назначил ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, передает УНН.

Как сообщили журналисту УНН в Офисе Генпрокурора, суд отправил подозреваемого под ночной домашний арест с 22:00 до 06:00.

Мера пресечения ему была избрана после возвращения с лечения в Италии и изменения подозрения.

Львовянина Назария Гусакова, больного спинальной мышечной атрофией, подозревают в мошенничестве при сборе средств на лечение. Пользователи соцсетей заметили расхождения в его отчетах, следы фотошопа на скринах и предполагают, что он завышал потребности в лекарствах, выводил деньги в крипту и тратил на азартные игры.

Правоохранители проводили проверки и устанавливали причастных и пострадавших лиц, а также местонахождение Гусакова, который покинул Украину в прошлом году.

Также правоохранители открыли два уголовных производства по сбору средств на лечение львовянина.

В прошлом году 24 июля после длительного отсутствия в публичном пространстве Назарий Гусаков вышел на связь. Он записал видеообращение из клиники в итальянском Милане, где, по его словам, проходил лечение. "Сегодня узнал, что офис генпрокурора хочет вручить мне подозрение. Я не скрываюсь от следствия и суда. Сообщаю свое физическое местонахождение. Это медицинское учреждение San Raffaele в Милане", – сказал Назарий на видео в соцсетях.

Полиция тем временем провела обыски в Киеве и Львове по местам его проживания и его родственников и знакомых, чтобы установить возможные факты нецелевого использования благотворительных средств для лечения.

Ранее УНН писал, что по делу о мошенничестве со сбором средств на лечение спинальной мышечной атрофии допрошено более 400 человек. Из 100 млн грн, собранных Назарием Гусаковым, 2 млн грн фигурируют в подозрении из-за отказа 337 потерпевших от претензий.