$43.870.0550.850.04
ukenru
Ексклюзив
12:59 • 832 перегляди
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+15°
3м/с
53%
743мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дмитро Михайленко
Олег Крот
Олексій Гончаренко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Іран
Ізраїль
Пакистан
Реклама
УНН Lite
Топ-10 здорових сніданків, які вийдуть у кожногоPhoto11:31 • 13992 перегляди
Сергій Притула вперше розповів, де навчається його син і чи планує пов’язати життя з військовою сферою25 березня, 12:24 • 32965 перегляди
Концерт BTS у Сеулі зібрав 18,4 мільйона глядачів онлайн25 березня, 06:19 • 69306 перегляди
Новий роман Орландо Блума після розриву з Кеті Перрі - з ким зустрічається акторPhoto24 березня, 18:35 • 44900 перегляди
Померла Валері Перрін - акторка "Супермена" та "Ленні", номінантка на Оскар24 березня, 11:52 • 74031 перегляди
Актуальне
Техніка
Шахед-136
Соціальна мережа
MIM-104 Patriot
Гриби

Суд відправив Гусакова під нічний домашній арешт

Київ • УНН

 • 782 перегляди

Назарія Гусакова відправили під нічний домашній арешт після повернення з Італії. Його підозрюють у витрачанні зібраних коштів на крипту та азартні ігри.

Суд відправив Гусакова під нічний домашній арешт

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для підозрюваного у привласненні пожертв на лікування СМА Назарія Гусакова. Суд призначив йому запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, передає УНН.

Деталі

Як повідомили журналісту УНН в Офісі Генпрокурора, суд відправив підозрюваного під нічний домашній арешт із 22:00 до 06:00.

Запобіжний захід йому обрали після повернення з лікування в Італії і зміни підозри.

Доповнення

Львів'янина Назарія Гусакова, хворого на спінальну м'язову атрофію, підозрюють у шахрайстві під час збору коштів на лікування. Користувачі соцмереж помітили розбіжності у його звітах, сліди фотошопу на скрінах та припускають, що він завищував потреби у ліках, виводив гроші у крипту та витрачав на азартні ігри.

Правоохоронці проводили перевірки та встановлювали причетних та постраждалих осіб, а також місце перебування Гусакова, який залишив Україну торік.

Також правоохоронці відкрили два кримінальні провадження щодо збору коштів на лікування львів'янина.

Торік 24 липня після тривалої відсутності у публічному просторі Назарій Гусаков вийшов на зв'язок. Він записав відеозвернення з клініки в італійському Мілані, де, з його слів, проходив лікування. "Сьогодні дізнався, що офіс генпрокурора хоче вручити мені підозру. Я не ховаюсь від слідства та суду. Повідомляю своє фізичне місце перебування. Це медичний заклад San Raffaele у Мілані", – сказав Назарій на відео у соцмережах.

Поліція тим часом провела обшуки у Києві та Львові за місцями його проживання та його родичів і знайомих, аби встановити можливі факти нецільового використання благодійних коштів для лікування.

Раніше УНН писав, що у справі про шахрайство зі збором коштів на лікування спінальної м'язової атрофії допитано понад 400 осіб. З 100 млн грн, зібраних Назарієм Гусаковим, 2 млн грн фігурують у підозрі через відмову 337 потерпілих від претензій.

Юлія Шрамко

Кримінал
Обшук
Соціальна мережа
благодійність
Мілан
Італія
Україна
Львів
Київ