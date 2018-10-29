Суд объявил перерыв до завтра по делу о госизмене Януковича
Киев • УНН
КИЕВ. 29 октября. УНН. Оболонский районный суд Киева объявил до завтра перерыв в деле о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, передает корреспондент УНН.
"Учитывая, что суд всегда обеспечивал права на защиту обвиняемого Виктора Федоровича Януковича и для качественной подготовки к выступлению защитника Байдыка, суд объявляет перерыв до завтра до 9:00", - сказал председательствующий судья Владислав Девятко.
Стоит отметить, что защитник Януковича мотивировал свое ходатайство об объявлении перерыва тем, что уже заканчивается рабочее время суда, а так же необходимостью "доподготовится к следующему блоку дебатов". В свою очередь суд спросил Байдыка, готов ли он завтра завершить свое выступление, на что получил пространный ответ.
"Я смогу завтра высказаться по этому поводу - у меня есть еще текст и ходатайства. Поэтому, если мы успеем завтра, то успеем", - сказал адвокат.
Напомним, начиная с 13 сентября адвокат Байдык выступает в судебных прениях. Длительность его речи уже насчитывает 34 часа.
Как сообщал УНН, бывший президент Украины Янукович подозревается в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК.