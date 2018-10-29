Суд оголосив перерву до завтра у справі про держзраду Януковича
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Оболонський районний суд Києва оголосив до завтра перерву у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича, передає кореспондент УНН.
“Враховуючи, що суд завжди забезпечував права на захист обвинуваченого Віктора Федоровича Януковича і задля якісної підготовки до виступу захисника Байдика, суд оголошує перерву до завтра до 9 години”, — сказав головуючий суддя Владислав Дев’ятко.
Варто зазначити, що захисник Януковича мотивував своє клопотання про оголошення перерви тим, що вже спливає робочий час суду, а такж необхідністю “допідготуватися до наступного блоку дебатів”. У свою чергу суд запитав Байдика, чи готовий він завтра завершити свій виступ, на що отримав розпливчату відповідь.
“Я зможу завтра висловитися з цього приводу — в мене є ще текст і клопотання. Тому, якщо ми встигнемо завтра, то встигнемо”, — сказав адвокат.
Нагадаємо, починаючи з 13 вересня адвокат Байдик виступає у судових дебатах. Загальна тривалість його промови вже налічує 34 години.
Як повідомляв УНН, колишній президент України Янукович підозрюється у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, та веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.