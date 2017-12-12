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Суд объявил перерыв до 19 декабря в деле 5 экс- "беркутовцев"

Суд объявил перерыв до 19 декабря в деле 5 экс- "беркутовцев"

Киев  •  УНН

 • 10171 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Святошинский районный суд Киева объявил перерыв до 19 декабря в деле по обвинению в расстрелах активистов Майдана 5 бывших бойцов спецподразделения МВД "Беркут", передает корреспондент УНН.

"Суд объявляет перерыв в судебном заседании до 11.30 19 декабря", - сказал председательствующий в судебном процессе судья Сергей Дячук.

Стоит отметить, что на сегодняшнем заседании суд продолжил изучать видеодоказательства материалов дела, а также получил ходатайство от стороны защиты обвиняемых о необходимости установить местонахождение в Армении и допросить двух граждан Грузии, которые заявили, что якобы видели неизвестных лиц, которые в феврале 2014 вели огонь из столичной консерватории и гостиницы "Украина" как по правоохранителям, так и по митингующим.

В мае 2015 года Святошинский суд начал рассмотрение по существу дела против пяти экс-беркутовцев: Павла Аброськина, Сергея Зинченко, Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. Их обвиняют в расстреле активистов Майдана на улице Институтской в ​​Киеве в феврале 2014 года.

Пяти бывшим беркутовцам инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и нанесение телесных повреждений активистам Майдана.

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Бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", которых обвиняют в убийствах на Майдане, не признают своей вины ни по одному из пунктов.

Всего, как сообщал прокурор Генеральной прокуратуры Украины Янис Симонов, удалось идентифицировать 25 правоохранителей, которые стреляли на Институтской, 20 из них сейчас в розыске.

По данным Министерства внутренних дел, от 18 февраля по 2 марта 2014 года при исполнении служебных обязанностей в центре Киева погибли также 17 силовиков.

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