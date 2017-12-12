Суд оголосив перерву до 19 грудня у справі 5 екс-“беркутівців”
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Святошинський районний суд Києва оголосив перерву до 19 грудня у справі за обвинуваченням в розстрілах активістів Майдану 5 колишніх бійців спецпідрозділу МВС “Беркут”, передає кореспондент УНН.
“Суд оголошує перерву в судовому засіданні до 11.30 19 грудня”, — сказав головуючий у судовому процесі судді Сергій Дячук.
Варто зазначити, що на сьогоднішньому засіданні суд продовжив вивчати відеодокази матеріалів справи, а також отримав клопотання від сторони захисту обвинувачених щодо необхідності встановити місцезнаходження у Вірменії та допитати двох громадян Грузії, які заявили, що начебто бачили невідомих осіб, які у лютому 2014 року вели вогонь із столичної консерваторії та готелю “Україна” як по правоохоронцям, так і по мітингувальникам.
У травні 2015 року Святошинський суд почав розгляд по суті справи проти п’яти екс-беркутівців: Павла Аброськіна, Сергія Зінченка, Олександра Маринченка, Сергія Тамтури й Олега Янішевського. Їх обвинувачують у розстрілі активістів Майдану на вулиці Інститутській у Києві в лютому 2014 року.
П’ятьом колишнім беркутівцям інкримінують перевищення службових повноважень, незаконне поводження зі зброєю, умисне вбивство та завдання тілесних ушкоджень активістам Майдану.
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Колишні бійці спецпідрозділу "Беркут", яких звинувачують у вбивствах на Майдані, не визнають власної вини за жодним із пунктів.
Усього, як повідомляв прокурор Генеральної прокуратури України Яніс Сімонов, вдалось ідентифікувати 25 правоохоронців, які стріляли на Інститутській, 20 із них зараз у розшуку.
За даними Міністерства внутрішніх справ, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.