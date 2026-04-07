Суд обязал ГБР открыть производство в отношении АРМА под руководством Ярославы Максименко

Печерский районный суд города Киева 23 марта 2026 года по делу 757/15000/26-к удовлетворил жалобу на бездействие территориального управления ГБР и обязал уполномоченных лиц ведомства внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовном правонарушении, совершенном Национальным агентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), передает УНН со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

ГБР, вопреки требованиям закона, не хотело этого делать.

Заявление об уголовном правонарушении было направлено на электронный адрес ТУ ГБР в г. Киеве еще в марте 2026 года.

Поводом для обращения в ГБР стало невыполнение АРМА судебных решений и невозврат изъятого имущества его владельцу. Решения судов игнорируются АРМА и не выполняются, даже несмотря на смену руководства.

Согласно статье 214 Уголовного процессуального кодекса Украины, правоохранители обязаны внести сведения в реестр в течение 24 часов с момента получения заявления.

Однако заявитель не получила информации, что сведения по ее заявлению внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Это вынудило сторону защиты обжаловать бездействие Бюро в судебном порядке.

Суд установил, что по состоянию на время рассмотрения жалобы в суде, сведения из заявления (сообщения) не внесены в Единый реестр досудебных расследований, а само расследование даже не начиналось.

Поскольку ГБР не предоставило никаких доказательств выполнения своей обязанности, а представитель ГБР даже не явился на судебное заседание, суд встал на сторону заявителя.

Сегодня обязанности Главы АРМА временно исполняет Ярослава Максименко.

За невыполнение судебного решения, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное или особо ответственное положение, или если это причинило существенный вред правам граждан, Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.