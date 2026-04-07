$43.580.0750.320.01
ukenru
Рубрики
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+8°
5.9м/с
65%
743мм
Графики отключений электроэнергии
Актуальные люди
Дональд Трамп
Александр Кацуба
Джей Ди Вэнс
Владимир Зеленский
Виктор Орбан
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Одесса
Государственная граница Украины
Реклама
УНН Lite
Netflix выпустил игровое приложение Playground для детей до восьми лет7 апреля, 00:55 • 16253 просмотра
Меня совесть не мучает - Тополя о разводе с женой6 апреля, 17:48 • 19365 просмотра
Лиза Кудроу заявила, что чувствовала себя второстепенной среди актеров "Друзей"PhotoVideo6 апреля, 10:58 • 29379 просмотра
Pepsi прекращает спонсорство британского фестиваля, где Канье Уэст должен был выступать хедлайнером5 апреля, 15:58 • 42830 просмотра
"Уже ближе к Луне, чем к Земле": экипаж Artemis II показал эпические фото из космосаPhotoVideo4 апреля, 10:47 • 53598 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Золото
Отопление
Таймс

Суд обязал ГБР открыть производство в отношении АРМА под руководством Ярославы Максименко

Киев • УНН

 • 254 просмотра

Печерский суд удовлетворил жалобу на бездействие ГБР относительно нарушений в АРМА. Ведомство игнорировало возврат имущества и не вносило данные в реестр.

Печерский районный суд города Киева 23 марта 2026 года по делу 757/15000/26-к удовлетворил жалобу на бездействие территориального управления ГБР и обязал уполномоченных лиц ведомства внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовном правонарушении, совершенном Национальным агентством Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), передает УНН со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

ГБР, вопреки требованиям закона, не хотело этого делать.

Заявление об уголовном правонарушении было направлено на электронный адрес ТУ ГБР в г. Киеве еще в марте 2026 года.

Поводом для обращения в ГБР стало невыполнение АРМА судебных решений и невозврат изъятого имущества его владельцу. Решения судов игнорируются АРМА и не выполняются, даже несмотря на смену руководства.

Согласно статье 214 Уголовного процессуального кодекса Украины, правоохранители обязаны внести сведения в реестр в течение 24 часов с момента получения заявления.

Однако заявитель не получила информации, что сведения по ее заявлению внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Это вынудило сторону защиты обжаловать бездействие Бюро в судебном порядке.

Суд установил, что по состоянию на время рассмотрения жалобы в суде, сведения из заявления (сообщения) не внесены в Единый реестр досудебных расследований, а само расследование даже не начиналось.

Поскольку ГБР не предоставило никаких доказательств выполнения своей обязанности, а представитель ГБР даже не явился на судебное заседание, суд встал на сторону заявителя.

Сегодня обязанности Главы АРМА временно исполняет Ярослава Максименко.

За невыполнение судебного решения, совершенное должностным лицом, занимающим ответственное или особо ответственное положение, или если это причинило существенный вред правам граждан, Уголовный кодекс предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Лилия Подоляк

ПолитикаКриминал и ЧП
Киев