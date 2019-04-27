Суд избрал меры пресечения банде наркоторговцев под руководством полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 27 апреля. УНН. В Киеве 12 членам наркобанды, которую возглавлял полицейский, выбрали меры пресечения. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры города Киева.
По ходатайству прокуратуры города Киева Шевченковский райсуд столицы избрал меры пресечения 12 членам преступной организации, возглавляемой сотрудником полиции, и причастных к сбыту и изготовление наркотических средств и вербовке граждан для работы наркокурьерами в Российской Федерации.
Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и избрал 10 подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения залога в сумме от 374 до 600 тыс. гривен каждому. Суммарный размер залогов составил более 4,3 миллиона гривен.
В отношении еще двух фигурантов, которые помогают следствию, суд избрал меры пресечения в виде домашнего ареста.
Напомним, указанную преступную группу разоблачили в ходе совместной операции прокуратуры города Киева, подразделений ДВБ Нацполиции Украины и столичного главка полиции.
Как сообщал УНН, в Украине задержали возглавляемую полицейским банду наркоторговцев.