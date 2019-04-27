Суд обрав запобіжні заходи банді наркоторговців під керівництвом поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 27 квітня. УНН. У Києві 12 членам наркобанди, яку очолював поліцейський, обрали запобіжні заходи. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури міста Києва.
За клопотанням прокуратури міста Києва Шевченківський райсуд столиці обрав запобіжні заходи 12 членам злочинної організації, очолюваної співробітником поліції, та які причетні до збуту та виготовлення наркотичних засобів та вербуванню громадян для роботи наркокур’єрами у Російській Федерації.
Суд задовільнив клопотання прокуратури та обрав 10 підозрюваним запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб з альтернативою внесення застави у сумі від 374 до 600 тис. гривень кожному. Сумарний розмір застав склав понад 4,3 мільйона гривень.
Відносно ще двох фігурантів, які сприяють слідству, суд обрав запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту.
Нагадаємо, вказану злочинну групу викрито у ході спільної операції прокуратури міста Києва, підрозділів ДВБ Нацполіції України та столичного главку поліції.
Як повідомляв УНН, в Україні затримали очолювану поліцейським банду наркоторговців