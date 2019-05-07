Суд не удовлетворил апелляцию об увеличении суммы залога для Крючкова
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Суд не удовлетворил апелляцию Специализированной антикоррупционной прокуратуры об увеличении суммы залога для главы правления ЧАО "ХК "Энергосеть" Дмитрия Крючкова, передает УНН со ссылкой на пресс-службу САП.
Как сообщили в пресс-службе, 7 мая 2019 года состоялось рассмотрение апелляций сторон обвинения и защиты на решение следственного судьи об избрании меры пресечения главе правления ЧАО "ХК "Энергосеть" Дмитрию Крючкову, подозреваемому в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 млн грн.
"... по результатам рассмотрения Киевским апелляционным судом все апелляции оставлено без удовлетворения, а мера пресечения - без изменений", - говорится в сообщении.
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Напомним, 15 апреля в Национальное антикоррупционное бюро Украины в порядке экстрадиции из Федеративной Республики Германия было доставлено Дмитрия Крючкова, который подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 - ч. 2 ст. 364 УК Украины.
Согласно материалам расследования, подозреваемый, будучи руководителем ЧАО "ХК "Энергосеть", организовал схему, по которой потребители электрической энергии вместо того, чтобы платить за нее поставщику - ПАО "Запорожьеоблэнерго", перечисляли средства подконтрольной ему компании. О платежах от таких потребителей как ГП "ЗТМК", ООО "ЗТМК" и ОАО "Днепроспецсталь".
17 апреля постановлением следственного судьи Соломенского районного суда города Киева в отношении Дмитрия Крючкова избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 7,01 млн грн, который был внесен через два дня его защитником.
Учитывая, что прокуроры САП настаивали на аресте подозреваемого с альтернативой залога в размере 346,22 млн грн, на указанное постановление была внесена апелляционная жалоба именно в части размера залога.
По предварительным оценкам детективов, "деятельность" "Энергосети" обошлась бюджету Украины в 1,4 млрд грн.
Добавим, недавно журналисты проекта "Схемы" обнародовали полученные ими телефонные разговоры лиц, голоса которых похожи на Крючкова, нардепа от БПП Игоря Кононенко, бизнесменов братьев Игоря и Григория Суркисов и др. Переговоры подтверждают, что указанные лица могут быть причастны к выводу денег с облэнерго в Харькове, Черкассах и Запорожье в "частные карманы".
В частности, на одной из записей звучит просьба отвезти деньги в сумме 600 тыс. долларов в офис Суркисов.