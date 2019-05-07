Суд не задовольнив апеляцію щодо збільшення суми застави для Крючкова

Як повідомили у прес-службі, 7 травня 2019 року відбувся розгляд апеляцій сторін обвинувачення і захисту на ухвалу слідчого судді про обрання запобіжного заходу голові правління ПрАТ “ХК “Енергомережа” Дмитру Крючкову, підозрюваному у завданні збитків державі на суму понад 346 млн грн.

“... за результатами розгляду Київським апеляційним судом усі апеляції залишено без задоволення, а запобіжний захід — без змін”, — йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, 15 квітня до Національного антикорупційного бюро України в порядку екстрадиції з Федеративної Республіки Німеччина було доставлено Дмитра Крючкова, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 — ч. 2 ст. 364 КК України.

Згідно матеріалів розслідування, підозрюваний, будучи керівником ПрАТ “ХК “Енергомережа”, організував схему, за якою споживачі електричної енергії замість того, аби сплачувати за неї постачальнику — ПАТ “Запоріжжяобленерго”, перераховували кошти підконтрольній йому компанії. Йдеться про платежі від таких споживачів як ДП “ЗТМК”, ТОВ “ЗТМК” та ПАТ “Дніпроспецсталь”.

17 квітня ухвалою слідчого судді Солом’янського районного суду міста Києва щодо Дмитра Крючкова обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 7,01 млн грн, яку внесено через два дні його захисником.

Зважаючи, що прокурори САП наполягали на арешті підозрюваного з альтернативою застави у розмірі 346,22 млн грн, на вказану ухвалу було внесено апеляційну скаргу саме в частині розміру застави.

За попередніми оцінками детективів, "діяльність" "Енергомережі" обійшлися бюджету України в 1,4 млрд грн.

Додамо, нещодавно журналісти проекту "Схеми" оприлюднили отримані ними телефонні розмови осіб, голоси яких схожі на Крючкова, нардепа від БПП Ігоря Кононенка, бізнесменів-братів Ігоря та Григорія Суркісів та ін. Переговори підтверджують, що зазначені особи можуть бути причетні до виведення грошей з обленерго в Харкові, Черкасах і Запоріжжі у "приватні кишені".

Зокрема, на одному з записів звучить прохання відвезти гроші у сумі 600 тис. доларів в офіс Суркісів.