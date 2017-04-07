Суд не дал разрешения ГПУ на проведение заочного расследование Ю.Колобова

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 73841 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110262 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 168369 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

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11 марта, 14:39 • 123689 просмотра

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 апреля. УНН. Печерский районный суд Киева отказал Генеральной прокуратуре Украины в удовлетворении ходатайства о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении экс-министра финансов Юрия Колобова и признал подозрение к нему необоснованным. Об этом говорится в решении суда от 3 апреля, передает УНН.

“Учитывая изложенное, суд приходит к выводу об отсутствии состава уголовного преступления, а следовательно и об отсутствии обоснованного подозрения ОСОБА_4 (Ю.Колобов — ред.). Таким образом, следственный судья приходит к выводу об отсутствии подтверждения доводов стороны обвинения и считает их такими, которые строятся исключительно на предположениях, а потому не являются доказанными”, — говорится в решении суда.

В своем решении суд также напомнил, что в рамках дела относительно Ю.Колобова Украине было отказано в его экстрадиции.

“Ходатайство заместителя начальника первого следственного отдела управления по расследованию преступлений, совершенных преступными организациями Генеральной прокуратуры Украины Гришина Игоря Вячеславовича, согласованное заместителем начальника первого отдела процессуального руководства управления процессуального руководства по уголовным производстве следственного управления расследования преступлений, совершенных преступными организациями Генеральной прокуратуры Украины Побережного Дмитрия Валерьевича о предоставление разрешения на осуществление специального досудебнного расследования в уголовном производстве №42015000000000518 от 25.03.2015 в отношении бывшего министра финансов Украины ОСОБА_4 (Ю.Колобова — ред.) в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины — оставить без удовлетворения”, - говорится также в решении суда.

При этом постановление может быть обжаловано в Апелляционном суде Киева в течение 5 дней.

Как сообщал ранее УНН, по ходатайству Генпрокуратуры суд арестовал почти на 200 млн грн, принадлежащих экс-министру финансов Украины Юрию Колобову.

Национальная судебная палата Испании приняла решение не выдавать Украине Юрия Колобова.

Напомним, экс-министра финансов Украины задержали в Испании 4 марта.

Справка УНН: Юрий Колобов работал директором казначейства Государственного сберегательного банка Украины до июня 2008 года.

С июня по декабрь 2008 года — председатель правления “БТА Банк”. Работал советником по банковским вопросам ООО “Финансовая компания ”Кибрит“. С апреля по ноябрь 2010 года — заместитель председателя правления, а с ноября по декабрь 2010 года — первый заместитель председателя правления “Укрэксимбанка”.

С 29 декабря 2010 года — первый заместитель Председателя Национального банка Украины. 28 февраля 2012 года указом Президента Украины В.Януковича назначен министром финансов Украины. В 2014 году он был отправлен в отставку, а также объявлен в международный розыск.

Как сообщал УНН, 31 января Генпрокуратура Украины получила разрешение на арест 125 млн грн на счетах лиц, связанных с экс-главой Министерства финансов Юрием Колобовым. Как отмечается, с целью обеспечения конфискации имущества подозреваемого по приговору суда 30 января этого года следователи ГПУ получили постановление следственного судьи Печерского районного суда Киева о наложении ареста на эти средства.

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