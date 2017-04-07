Суд не дав дозволу ГПУ на проведення заочного розслідування щодо Ю.Колобова

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Київ • УНН

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КИЇВ. 7 квітня. УНН. Печерський районний суд Києва відмовив Генеральній прокуратурі України в задоволенні клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування щодо екс-міністра фінансів Юрія Колобова і визнав підозру щодо нього необґрунтованою. Про це йдеться у рішенні суду від 3 квітня, передає УНН.

“Зважаючи на викладене, суд приходить до висновку про відсутність складу кримінального правопорушення, а отже й про відсутність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 (Ю.Колобов — ред.). Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підтвердження доводів сторони обвинувачення та вважає їх такими, що будуються виключно на припущеннях, а відтак не є доведеними”, — йдеться у рішенні суду.

В своєму рішенні суд також нагадав, що в рамках справи щодо Ю.Колобова Україні було відмовлено в його екстрадиції.

“Клопотання заступника начальника першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Гришина Ігоря Вячеславовича, погоджене заступником начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Побережного Дмитра Валерійовича про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №42015000000000518 від 25.03.2015 стосовно колишнього Міністра фінансів України ОСОБА_4 (Ю.Колобова — ред.) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України — залишити без задоволення,” — йдеться також у рішенні суду.

При цьому ухвала може бути оскаржена в Апеляційному суді Києва протягом 5 днів.

Як повідомляв раніше УНН, за клопотанням Генпрокуратури суд арештував майже на 200 млн грн, які належать екс- Міністру фінансів України Юрію Колобову.

Національна судова палата Іспанії ухвалила рішення не видавати Україні Юрія Колобова.

Нагадаємо, екс-міністра фінансів України затримали в Іспанії 4 березня.

Довідка УНН: Юрій Колобов працював директором казначейства Державного ощадного банку України до червня 2008 року.

З червня по грудень 2008 року — голова правління “БТА Банк”. Працював радником з банківських питань ТОВ “Фінансова компанія “Кібріт”. З квітня по листопад 2010 — заступник голови правління, а з листопада по грудень 2010 — перший заступник голови правління “Укрексімбанку”.

З 29 грудня 2010 — перший заступник Голови Національного банку України. 28 лютого 2012 Указом Президента України В.Януковича призначений Міністром фінансів України. У 2014 році його було відправлено у відставку, а також оголошено у міжнародний розшук.

Як повідомляв УНН, 31 січня Генпрокуратура України отримала дозвіл на арешт 125 млн грн на рахунках осіб, пов’язаних з екс-главою Міністерства фінансів Юрієм Колобовим. Як зазначається, з метою забезпечення конфіскації майна підозрюваного за вироком суду 30 січня цього року слідчі ГПУ отримали постанову слідчого судді Печерського районного суду м.Києва про накладення арешту на ці кошти.

Українські Національні Новини

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