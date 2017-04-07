Суд не дав дозволу ГПУ на проведення заочного розслідування щодо Ю.Колобова
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Печерський районний суд Києва відмовив Генеральній прокуратурі України в задоволенні клопотання про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування щодо екс-міністра фінансів Юрія Колобова і визнав підозру щодо нього необґрунтованою. Про це йдеться у рішенні суду від 3 квітня, передає УНН.
“Зважаючи на викладене, суд приходить до висновку про відсутність складу кримінального правопорушення, а отже й про відсутність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 (Ю.Колобов — ред.). Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підтвердження доводів сторони обвинувачення та вважає їх такими, що будуються виключно на припущеннях, а відтак не є доведеними”, — йдеться у рішенні суду.
В своєму рішенні суд також нагадав, що в рамках справи щодо Ю.Колобова Україні було відмовлено в його екстрадиції.
“Клопотання заступника начальника першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Гришина Ігоря Вячеславовича, погоджене заступником начальника першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України Побережного Дмитра Валерійовича про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні №42015000000000518 від 25.03.2015 стосовно колишнього Міністра фінансів України ОСОБА_4 (Ю.Колобова — ред.) у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України — залишити без задоволення,” — йдеться також у рішенні суду.
При цьому ухвала може бути оскаржена в Апеляційному суді Києва протягом 5 днів.
Як повідомляв раніше УНН, за клопотанням Генпрокуратури суд арештував майже на 200 млн грн, які належать екс- Міністру фінансів України Юрію Колобову.
Національна судова палата Іспанії ухвалила рішення не видавати Україні Юрія Колобова.
Нагадаємо, екс-міністра фінансів України затримали в Іспанії 4 березня.
Довідка УНН: Юрій Колобов працював директором казначейства Державного ощадного банку України до червня 2008 року.
З червня по грудень 2008 року — голова правління “БТА Банк”. Працював радником з банківських питань ТОВ “Фінансова компанія “Кібріт”. З квітня по листопад 2010 — заступник голови правління, а з листопада по грудень 2010 — перший заступник голови правління “Укрексімбанку”.
З 29 грудня 2010 — перший заступник Голови Національного банку України. 28 лютого 2012 Указом Президента України В.Януковича призначений Міністром фінансів України. У 2014 році його було відправлено у відставку, а також оголошено у міжнародний розшук.
Як повідомляв УНН, 31 січня Генпрокуратура України отримала дозвіл на арешт 125 млн грн на рахунках осіб, пов’язаних з екс-главою Міністерства фінансів Юрієм Колобовим. Як зазначається, з метою забезпечення конфіскації майна підозрюваного за вироком суду 30 січня цього року слідчі ГПУ отримали постанову слідчого судді Печерського районного суду м.Києва про накладення арешту на ці кошти.