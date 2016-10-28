Суд дал разрешение на задержание подозреваемого в смертельном ДТП в Одессе

Также наложен арест на автомобиль и оружие, найденное в салоне авто.

Досудебное расследование по ч.3 ст.286 УК Украины осуществляет следственное управление ГУ НП в Одесской области.

Установлено, что вечером 26 октября мужчина, двигаясь на высокой скорости на автомобиле BMW X5, из стороны Александровского проспекта выехал на перекресток улиц на красный сигнал светофора и столкнулся с другим авто. После столкновения BMW выехал на тротуар, где сбил трех пешеходов, и скрылся с места происшествия.

В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля получили телесные повреждения, от которых погибли на месте происшествия, а трое пешеходов были госпитализированы в больницу.