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Суд надав дозвіл на затримання підозрюваного у смертельній ДТП в Одесі

Суд надав дозвіл на затримання підозрюваного у смертельній ДТП в Одесі

Київ • УНН

 • 9131 перегляди

КИЇВ. 28 жовтня. УНН. За клопотанням прокуратури Одеської області судом надано дозвіл на затримання водія автомобіля BMW X5, який підозрюється у скоєнні ДТП на вулиці Преображенській в Одесі. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Одеської області.

Також накладено арешт на автомобіль та зброю, знайдену у салоні авто.

Досудове розслідування за ч.3 ст.286 КК України здійснює слідче управління ГУ НП в Одеській області.

Установлено, що увечері 26 жовтня чоловік, рухаючись на високій швидкості на автомобілі BMW X5, зі сторони Олександрівського проспекту виїхав на перехрестя вулиць на червоний сигнал світлофору та зіткнувся з іншим авто. Після зіткнення BMW виїхав на тротуар, де збив трьох пішоходів, та зник з місця пригоди.

Внаслідок ДТП водій та пасажир авітвки отримали тілесні ушкодження, від яких загинули на місці пригоди, а троє пішоходів були госпіталізовані до лікарні.

Українські Національні Новини

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