Суд в Луганской области сегодня продолжит слушания по делу А.Ефремова

Продолжение заседания ожидается в 10:00.

Как сообщал УНН, ранее суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения о продлении срока содержания экс-руководителя фракции "Партии регионов" Александра Ефремова до 28 апреля 2017 года.

Напомним, ГПУ обвиняет А.Ефремова в совершении ряда преступлений, а именно совершении государственной измены (ч.1 ст.111 УК Украины), совершении умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины с нарушением порядка, установленного Конституцией Украины, совершенных лицом, которое является представителем власти, по предварительному сговору группой лиц, которые привели к тяжелым последствиям (ч.3 ст.110 УК Украины), организационном и другом содействии созданию и деятельности террористической организации "ЛНР" (ч.1 ст.258-3 УК Украина), организации захвата здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти (Луганской областной государственной администрации) (ч.3 ст.27, ст.341 УК Украины) и пособничестве в захвате здания, которое обеспечивает деятельность органов государственной власти, УСБУ в Луганской (ч.5 ст.27, ст.341 УК Украины).