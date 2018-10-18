Суд оставил бразильца Лусварги в СИЗО еще на два месяца

Так, сегодня продолжили слушать уголовное производство против Рафаэля Лусварги, обвиняемого по ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 УК Украины.

"По ходатайству прокурора обвиняемому постановлением суда было продлено действие меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток, а именно до 12 декабря 2018 года", – говорится в сообщении.

Судебное заседание отложили из-за неявки адвоката. Обвиняемому назначили другого защитника для проведения отдельного процессуального действия. Следующее судебное заседание назначено на 30 октября.

Напомним, 25 января 2017 года Печерским районным судом Киева гражданина Федеративной Республики Бразилия Рафаэля Лусварги был приговорен к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Было установлено, что бразилец с сентября 2014 года по май 2015-го участвовал в боевых действиях против сил АТО в составе незаконных вооруженных формирований террористов на Донбассе. Он входил в так называемый 1-го мотострелкового батальона "Викинг" террористической организации "ДНР". Лусварги был привлечен, в частности, к подразделению боевиков в боях под Дебальцево и в районе Донецкого аэропорта.

Сторона защиты подала апелляционную жалобу на это решение. Апелляционный суд Киева отменил вышеуказанный приговор за процедурных нарушений. В декабря 2017 года ему была заменена мера пресечения с содержания под стражей на личное обязательство сроком на два месяца. Срок избранной ему ранее меры пресечения истек в феврале этого года и не мог быть продлен в связи с длительностью рассмотрения судами вопроса о территориальной подсудности данного уголовного производства.

Как сообщал УНН, 4 мая националисты задержали Лусварги и передали его в СБУ. В СБУ заявили, что проведут следственные действия с обвиняемым.



