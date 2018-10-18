Суд лишив бразильця Лусваргі у СІЗО ще на два місяці

Так, сьогодні продовжили слухати кримінальне провадження проти Рафаеля Лусваргі, обвинуваченого за ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 260 КК України.

"За клопотанням прокурора обвинуваченому ухвалою суду було продовжено дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, а саме до 12 грудня 2018 року", – йдеться в повідомленні.

Судове засідання відклали через неявку адвоката. Обвинуваченому призначили іншого захисника для проведення окремої процесуальної дії. Наступне судове засідання призначили на 30 жовтня.

Нагадаємо, 25 січня 2017 року Печерським районним судом Києва громадянина Федеративної Республіки Бразилія Рафаеля Лусваргі було засуджено до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Було встановлено, що бразилець з вересня 2014-го по травень 2015 року брав участь у бойових діях проти сил АТО у складі незаконних збройних формувань терористів на Донбасі. Він входив до так званого 1-го мотострілецького батальйону "Вікінг" терористичної організації "ДНР". Лусваргі був залучений, зокрема, до підрозділів бойовиків у боях під Дебальцевим та в районі Донецького аеропорту.

Сторона захисту подала апеляційну скаргу на це рішення. Апеляційний суд Києва скасував вищевказаний вирок через процедурні порушення. У грудні 2017 року йому було замінено запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов'язання терміном на два місяці. Термін обраного йому раніше запобіжного заходу сплив у лютому цього року та не міг бути продовжений у зв'язку із тривалістю розгляду судами питання про територіальну підсудність даного кримінального провадження.

Як повідомляв УНН, 4 травня націоналісти затримали Лусваргі та передали його до СБУ. У СБУ заявили, що проведуть слідчі дії з обвинуваченим.



