Суд конфисковал квартиру государству квартиру винницкого военкома стоимостью почти 2 миллиона гривен

Решением Высшего антикоррупционного суда квартиру в новостройке на сумму более 1,9 млн грн, которая была собственностью руководителя Винницкого МТЦК и СП, передали в доход государства. Об этом заявили в ГБР, передает УНН.

Детали

Высший антикоррупционный суд удовлетворил заявление Специализированной антикоррупционной прокуратуры о признании необоснованными активов руководителя Винницкого МТЦК и СП и взыскал их в доход государства. В частности в доход государства передана квартира в новостройке на сумму более 1,9 млн грн - говорится в заявлении Бюро.

Отмечается, что работники ГБР выяснили, что летом 2022 года руководитель Винницкого военкомата без всяких правовых оснований бесплатно получил квартиру в городе Винница стоимостью 1,9 млн грн. Квартира была оформлена на отца чиновника.

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В дополнение, оказалось, что это помещение должен был получить защитник Украины, который в то время находился на фронте.

Бюро передало САП материалы о необоснованности приобретения этой квартиры руководителем Винницкого МТЦК и СП, а прокуратура после сбора доказательств в свою очередь направила соответствующее заявление в суд.

Напомним,

С начала полномасштабного вторжения ГБР открыло 408 уголовных производств по работе ТЦК. 73 лицам сообщено о подозрении, 10 уже получили обвинительный приговор.