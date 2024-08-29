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Суд конфіскував квартиру вінницького військкома вартістю у майже 2 мільйони гривень

Суд конфіскував квартиру вінницького військкома вартістю у майже 2 мільйони гривень

Київ • УНН

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Вищий антикорупційний суд передав у дохід держави квартиру вартістю 1,9 млн грн, незаконно отриману керівником Вінницького МТЦК та СП. Квартира призначалася захиснику України, який перебував на фронті.

Рішенням Вищого антикорупційного суду квартиру в новобудові на суму понад 1,9 млн грн, яка була власністю керівника Вінницького МТЦК та СП, передали у дохід держави. Про це заявили в ДБР, передає УНН.

Деталі

Вищий антикорупційний суд задовольнив заяву Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо визнання необґрунтованими активів керівника Вінницького МТЦК та СП та стягнув їх у дохід держави. Зокрема у дохід держави передана квартира в новобудові на суму понад 1,9 млн грн

- йдеться в заяві Бюро.

Зазначається, що працівники ДБР з’ясували, що влітку 2022 року керівник Вінницького військкомату без жодних правових підстав безоплатно отримав квартиру в місті Вінниця вартістю 1,9 млн грн. Квартира була оформлена на батька посадовця.

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На додаток, виявилось, що це помешкання мав отримати захисник України, який на той час перебував на фронті.

Бюро передало САП матеріали щодо необґрунтованості набуття цієї квартири керівником Вінницького МТЦК та СП, а прокуратура після збору доказів своєю чергою направила відповідну заяву до суду.

Нагадаємо

З початку повномасштабного вторгнення ДБР відкрило 408 кримінальних проваджень щодо роботи ТЦК. 73 особам повідомлено про підозру, 10 вже отримали обвинувальний вирок.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

СуспільствоКримінал та НП

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