Суд разрешил Штепе приехать в Киев на стационарное лечение

На сегодняшнем заседании суд продлил меру пресечения Штепе в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета, хотя адвокаты просили снять электронное средство контроля.

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В то же время, суд разрешил Штепе привехать на стационарное лечение в течение четырех дней в Киев.

Напомним, что 15 ноября 2017 года стало известно, что председательствующий по делу Штепы судья Ленинского райсуда Харькова Виктор Викторов 7 ноября ушел в декретный отпуск. Это уже четвертый председательствующий судья по делу Штепы, который до завершения рассмотрения дела по разным причинам прекращает рассмотрение.

20 сентября Ленинский районный суд изменил меру пресечения экс-мэру Славянска Нели Штепе с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.