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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 37924 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 59743 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 68041 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 71429 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 59948 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

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11 марта, 11:14 • 98086 просмотра

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11 марта, 06:59 • 100683 просмотра

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Актуальное
Суд разрешил Штепе приехать в Киев на стационарное лечение

Суд разрешил Штепе приехать в Киев на стационарное лечение

Киев  •  УНН

 • 10134 просмотра

КИЕВ. 15 ноября. УНН. Ленинский районный суд Киева разрешил экс-мэру Славянска Нели Штепе пройти стационарное лечение в Киеве, передает корреспондент УНН.

На сегодняшнем заседании суд продлил меру пресечения Штепе в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета, хотя адвокаты просили снять электронное средство контроля.

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В то же время, суд разрешил Штепе привехать на стационарное лечение в течение четырех дней в Киев.

Напомним, что 15 ноября 2017 года стало известно, что председательствующий по делу Штепы судья Ленинского райсуда Харькова Виктор Викторов 7 ноября ушел в декретный отпуск. Это уже четвертый председательствующий судья по делу Штепы, который до завершения рассмотрения дела по разным причинам прекращает рассмотрение.

20 сентября Ленинский районный суд изменил меру пресечения экс-мэру Славянска Нели Штепе с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля.

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