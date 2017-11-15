Суд дозволив Штепі приїхати до Києва на стаціонарне лікування

На сьогоднішньому засіданні суд продовжив міру запобіжного заходу Штепі у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета, хоча адвокати просили зняти електронний засіб контролю.

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Водночас, суд надав дозвіл Штепі на стаціонарне лікування протягом чотирьох днів у Києві.

Нагадаємо, що 15 листопада 2017 року стало відомо, що головуючий у справі Штепи суддя Ленінського райсуду Харкова Віктор Вікторов 7 листопада пішов у декретну відпустку. Це вже четвертий головуючий у справі Штепи, який до завершення розгляду справи з різних причин припиняє розгляд.

20 вересня Ленінський районний суд змінив міру запобіжного заходу для екс-меру Слов'янська Нелі Штепі з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт з носінням електронного засобу контролю.