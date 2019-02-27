Суд приобщил 30 томов доказательств к делу о взяточничестве на горно-химическом предприятии
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Соломенский райсуд Киева провел судебное заседание по делу об обвинении исполняющего обязанности руководителя ОАО "Объединенная горно-химическая компания" и его бывшего заместителя по коммерческим вопросам, злоупотребление которых нанесли государственному предприятию ущерб в размере около 13 млн долл. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба САП, передает УНН.
Во время судебного заседания прокурорами САП начато добавление письменных доказательств, в частности представлено 30 томов, в которых содержатся документы, подтверждающие обстоятельства предъявленного обвинения.
Отмечается, что после добавления всех материалов сторон обвинения и защиты они будут предметом тщательного исследования судебной коллегии.
В САП добавили, что судом удовлетворено ходатайство прокуроров о продлении срока отстранения одного из обвиняемых от занимаемой им ранее должности. Следующее заседание назначено на 13 марта 2019 года.
Ранее УНН сообщал, что суд продолжает допрос свидетелей по делу о замдиректора "Завод "Электротяжмаш".