Суд продовжує допит свідків у справі щодо замдиректора "Завод "Електроважмаш"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. За участю прокурорів спеціалізованої антикорупційної прокуратури триває судовий розгляд справи щодо керівництва "Заводу "Електроважмаш", яке звинувачують в отриманні хабара. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба САП, передає УНН.

"27 лютого 2019 року за участі прокурорів САП у Орджонікідзевському районному суді м.Харкова відбувся черговий судовий розгляд обвинувального акту про обвинувачення заступника директора державного підприємства "Завод "Електроважмаш" та його пособника - начальника відділу вказаного підприємства в отриманні 37 тис. дол. неправомірної вигоди", - йдеться у повідомленні.

В ході судового засідання допитано 4 свідків сторони обвинувачення. Наступне засідання відбудеться 6 березня 2019 року.

Раніше УНН повідомляв, що САП передала в суд обвинувальний акт щодо замдиректора "Завод "Електроважмаш".

Українські Національні Новини

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