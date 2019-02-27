Суд продовжує допит свідків у справі щодо замдиректора "Завод "Електроважмаш"

"27 лютого 2019 року за участі прокурорів САП у Орджонікідзевському районному суді м.Харкова відбувся черговий судовий розгляд обвинувального акту про обвинувачення заступника директора державного підприємства "Завод "Електроважмаш" та його пособника - начальника відділу вказаного підприємства в отриманні 37 тис. дол. неправомірної вигоди", - йдеться у повідомленні.

В ході судового засідання допитано 4 свідків сторони обвинувачення. Наступне засідання відбудеться 6 березня 2019 року.

Раніше УНН повідомляв, що САП передала в суд обвинувальний акт щодо замдиректора "Завод "Електроважмаш".