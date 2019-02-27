Суд продолжает допрос свидетелей по делу о замдиректора "Завод "Электротяжмаш"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. С участием прокуроров специализированной антикоррупционной прокуратуры продолжается судебное разбирательство дела в отношении руководства "Завода "Электротяжмаш", которое обвиняют в получении взятки. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба САП, передает УНН.
"27 февраля 2019 при участии прокуроров САП в Орджоникидзевском районном суде Харькова состоялось очередное судебное разбирательство обвинительного акта об обвинении заместителя директора государственного предприятия "Завод "Электротяжмаш" и его пособника - начальника отдела указанного предприятия в получении 37 тыс. долл. США неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.
В ходе судебного заседания допрошены 4 свидетеля стороны обвинения. Следующее заседание состоится 6 марта 2019 года.
Ранее УНН сообщал, что САП передала в суд обвинительный акт в отношении замдиректора "Завод "Электротяжмаш".