Суд продолжает допрос свидетелей по делу о замдиректора "Завод "Электротяжмаш"

"27 февраля 2019 при участии прокуроров САП в Орджоникидзевском районном суде Харькова состоялось очередное судебное разбирательство обвинительного акта об обвинении заместителя директора государственного предприятия "Завод "Электротяжмаш" и его пособника - начальника отдела указанного предприятия в получении 37 тыс. долл. США неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

В ходе судебного заседания допрошены 4 свидетеля стороны обвинения. Следующее заседание состоится 6 марта 2019 года.

Ранее УНН сообщал, что САП передала в суд обвинительный акт в отношении замдиректора "Завод "Электротяжмаш".