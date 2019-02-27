Суд долучив 30 томів доказів до справи щодо хабарництва на гірнічо-хімічному підприємстві
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Солом’янський райсуд Києва провів судове засідання у справі про обвинувачення виконуючого обов’язки керівника ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" та його колишнього заступника з комерційних питань, зловживання яких завдали державному підприємству збитків на майже 13 млн дол. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба САП, передає УНН.
Під час cудового засідання прокурорами САП розпочато долучення письмових доказів, зокрема представлено 30 томів, в яких містяться документи, що підтверджують обставини висунутого обвинувачення.
Зазначається, що після долучення усіх матеріалів сторони обвинувачення та захисту вони будуть предметом ретельного дослідження судової колегії.
У САП додали, що судом задоволено клопотання прокурорів про продовження строку відсторонення одного із обвинувачених від займаної ним раніше посади. Наступне засідання призначено на 13 березня 2019 року.
Раніше УНН повідомляв, що суд продовжує допит свідків у справі щодо замдиректора "Завод "Електроважмаш".