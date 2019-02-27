Суд долучив 30 томів доказів до справи щодо хабарництва на гірнічо-хімічному підприємстві

КИЇВ. 27 лютого. УНН. Солом’янський райсуд Києва провів судове засідання у справі про обвинувачення виконуючого обов’язки керівника ПАТ "Об’єднана гірничо-хімічна компанія" та його колишнього заступника з комерційних питань, зловживання яких завдали державному підприємству збитків на майже 13 млн дол. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба САП, передає УНН.