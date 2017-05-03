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Суд дал доступ военной прокуратуре к документам Генштаба по делу о деоккупации Крыма

Киев • УНН

 • 11422 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Печерский районный суд Киева дал доступ Главной военной прокуратуре Украины к документам Генерального штаба Вооруженных сил Украины в рамках уголовного производства о препятствовании проведению операции по деоккупации Крыму. Соответствующее постановление опубликовано в Едином реестре судебных решений, передает УНН.

Суд дал доступ военной прокуратуре к документам Генштаба по делу о деоккупации Крыма

"Ходатайство старшего следователя по особо важным делам следственного отдела управления по расследованию преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины Заяц Р.А. о временном доступе к вещам и документам - удовлетворить", - говорится в постановлении следственной судьи Бортницкой.

При этом суд дал доступ стороне обвинения с решениями начальника Генштаба ВСУ и Минобороны, распоряжений, планов операций и учений, приказов, замыслов, боевых распоряжений, директив, по их проведению и реализации, а также отмена, переписка между СНБО, Генштабом, Минобороны, Администрацией президента, КМУ, министерствами, другими центральными органами исполнительной власти, правоохранительными органами и другими военными формированиями в отношении осуществления деоккупации АР Крым, которые имеют гриф ограничения доступа, хранятся в Генштабе ВСУ. Доступ предоставлен к документам за период с с 24.02.2014 по 10.03.2014.

Вместе с тем суд разрешил выемку соответствующих документов.

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В постановлении также отмечается, что следственным отделом управления по расследованию преступлений против основ национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка Главной военной прокуратуры ГПУ осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве от 1 апреля 2014 "по фактам совершения неустановленными лицами в период февраля - марта 2014 на территории АР Крым с целью ослабления государства действий, направленных на разрушение или повреждение объектов, имеющих важное народнохозяйственное или оборонное значение, фактами планирования, подготовки и ведения агрессивной войны против Украины представителями власти Российской Федерации и Вооруженных Сил РФ, совершение ими умышленных действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, подстрекательство украинских военнослужащих к совершению государственной измены, организации совершения военнослужащими ВС РФ диверсий, захват государственных или общественных зданий или сооружений, блокирование транспортных коммуникаций, похищение огнестрельного оружия и боеприпасов, незаконной переправки лиц че рез государственную границу Украины, за уголовных преступлений, предусмотренных ст.113; ст.341; ч.1 ст.279; ч.3 ст.262; ч.2 ст.332; ч.3 ст.278; ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115; ст.261; 349; ч.2 ст.28, ч.1 ст.437; ч.3 ст.27, ст.113; ч.4 ст.27, ч.1 ст.111 УК Украины".

При этом в постановлении отмечается, что существует подозрение, что должностные лица Минобороны мешали проведению операции по деоккупации крымского полуострова.

"Досудебным расследования установлено, что 12.04.2017 в средствах массовой информации опубликовано интервью должностных лиц Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, в котором содержится информация о фактах составления и попытки использования в 2014 году замысла, согласно условиям которого осуществлялись действия направлены на использование военной авиации и, как следствие проведения десантной операции на территории АР Крым для деоккупации последней от Вооруженных Сил Российской Федерации. Наряду с этим, в указанном интервью указано, что замысел не реализован в связи с препятствиями, искусственно созданными отдельными должностными лицами Министерства обороны Украины", - говорится в постановлении суда.

По мнению стороны обвинения, указанные документы могут иметь доказательственное значение по этому уголовному производству.

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