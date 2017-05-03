Суд дав доступ військовій прокуратурі до документів Генштабу у справі про деокупацію Криму

“Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідуванням злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України Заяць Р.О. про тимчасовий доступ до речей і документів — задовольнити”, — йдеться в ухвалі слідчої судді Бортницької.

При цьому суд дав доступ стороні обвинувачення до рішень начальника Генштабу ЗСУ та Міноборони, розпоряджень, планів операцій та навчань, наказів, замислів, бойових розпоряджень, директив, щодо їх проведення та реалізації, а також скасування, листування між РНБО, Генштабом, Міноборони, Адміністрацією Президента, КМУ, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, правоохоронними органами і іншими військовими формуваннями, стосовно здійснення деокупації АР Крим, які мають гриф обмеження доступу, зберігаються в Генштабі ЗСУ. Доступ надано до документів за період за з 24.02.2014 по 10.03.2014.

Разом з тим суд дозволив виїмку відповідних документів.

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В ухвалі також зазначається, що слідчим відділом управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури ГПУ здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 01 квітня 2014 року “за фактами вчинення невстановленими особами у період лютого-березня 2014 року на території АР Крим з метою ослаблення держави дій, спрямованих на зруйнування або пошкодження об’єктів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, фактами планування, підготовки та ведення агресивної війни проти України представниками влади Російської Федерації та Збройних Сил РФ, вчинення ними умисних дій з метою зміни меж території або державного кордону України, підбурювання українських військовослужбовців до вчинення державної зради, організації вчинення військовослужбовцями ЗС РФ диверсій, захоплення державних або громадських будівель чи споруд, блокування транспортних комунікацій, викрадення вогнепальної зброї та бойових припасів, незаконного переправлення осіб через державний кордон України, за кримінальними правопорушеннями, передбачених ст.113; ст.341; ч.1 ст.279; ч.3 ст.262; ч.2 ст.332; ч.3 ст.278; ч.2 ст.15, п.1 ч.2 ст.115; ст.261; ст.349; ч.2 ст.28, ч.1 ст.437; ч.3 ст.27, ст.113; ч.4 ст.27, ч.1 ст.111 КК України”.

При цьому в ухвалі зазначається, що існує підозра, що посадові особи Міноборони заважали проведенню операції з деокупації кримського півострову.

“Досудовим розслідування встановлено, що 12.04.2017 у засобах масової інформації опубліковано інтерв’ю службових осіб Генерального штабу Збройних Сил України у якому міститься інформація про факти складання та спроби використання у 2014 році замислу, відповідно до умов якого вчинялись дії спрямовані на використання військової авіації і, як наслідок проведення десантної операції на території АР Крим для деокупації останньої від Збройних Сил Російської Федерації. Поряд з цим, в указаному інтерв’ю зазначено, що замисел не реалізовано у зв’язку із перешкодами, штучно створеними окремими посадовими особами Міністерства оборони України”, — зазначено в ухвалі суду.

На думку сторони обвинувачення, вказані документи можуть мати доказове значення у цьому кримінальному провадженні.