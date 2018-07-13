Суд дал адвокату Савченко два часа на ознакомление с материалами дела

"Суд предоставляет защитнику два часа для ознакомления с материалами дела", - сказал следователь судья Владимир Бугель.



Таким образом судебное заседание должно начаться около 16.00.



Стоит отметить, что на сегодняшнее заседание не явились трое адвокатов Савченко.



Напомним, Шевченковский суд уже 4 день пытается рассмотреть и принять решение по ходатайству прокуратуры о продлении Савченко срока содержания под стражей, поскольку действие предыдущего истекает сегодня.



Напоминаем, что 15 мая 2018 следственным судьей Шевченковского районного суда города Киева удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Савченко, подозреваемой по ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст. 112, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 и ч.1 ст.263.



Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины поддержала представление Генерального прокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Надежды Савченко.