Суд дав адвокату Савченко 2 години на ознайомлення з матеріалами справи

"Суд надає захиснику 2 години для ознайомлення з матеріалами справи", - сказав слідчий суддя Володимир Бугіль.



Таким чином судове засідання має розпочатися близько 16.00.



Варто зазначити, що на сьогоднішнє засідання не з'явилися троє адвокатів Савченко.



Нагадаємо, Шевченківський суд вже 4 день намагається розглянути і ухвалити рішення за клопотанням прокуратури про продовження Савченко термін тримання під вартою, оскільки дія попереднього спливає сьогодні.



Нагадуємо, що 15 травня 2018 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва задоволено клопотання про продовження строку тримання під вартою відносно Савченко, підозрюваної за ч.1 ст.109, ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ст.112, ч.3 ст.258, ч.1 ст.258-3 та ч.1 ст.263.



Як повідомляв УНН, Верховна Рада України підтримала подання Генерального прокурора Юрія Луценка на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Надії Савченко.