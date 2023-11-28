Суд отправил под арест нардепа Лабазюка с залогом в 40 млн грн

Высший антикоррупционный суд отправил под стражу с возможностью внесения залога в более 40 млн грн народного депутата, который является подозреваемым по делу о попытке подкупа топ-чиновников в сфере восстановления. Об этом УНН сообщает со ссылкой на САП.

Ранее нардепу из группы "За будущее" Сергею Лабазюку сообщили о подозрении в даче взятки вице-премьер-министру по восстановлению Украины - министру развития громад, территорий и инфраструктуры и главе Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.

28 ноября 2023 года следственный судья ВАКС, как сообщается, поддержал позицию прокурора САП и избрал меру пресечения народному депутату, которого уличили в предоставлении неправомерной выгоды вице-премьер-министру по восстановлению Украины - министру развития громад, территорий и инфраструктуры и главе Государственного агентства восстановления.

Суд частично удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное исполняющим обязанности Генерального прокурора, и применил к указанному подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 40,260 млн грн залога, и возложением процессуальных обязанностей в случае его внесения. Срок содержания под стражей - 2 месяца - сообщили в САП.

Суд постановил взять подозреваемого под стражу в зале суда, отметили в прокуратуре.

Напомним

Перед этим ВАКС отправил под стражу с возможностью внесения залога в более 12 млн грн руководителя частной компании "Ю Ар Ди Украинские дороги" Дениса Назимова, который является подозреваемым по делу о попытке подкупа топ-чиновников в сфере восстановления.