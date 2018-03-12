Суд арестовал следователя из Одессы за взятку в 15 тыс. долларов
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 12 марта УНН. В Одесской области суд взял под стражу следователя органов полиции, уличенного в получении неправомерной выгоды. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
"Судом определен размер залога в 528 тыс. грн, который пока не внесен. Также прокуратура обратилась в суд с ходатайством об отстранении указанного лица от занимаемой должности", - говорится в сообщении.
Напомним, сотрудника органов полиции задержали во время получения неправомерной выгоды следователи прокуратуры совместно с сотрудниками управления Службы безопасности Украины в области. Следователь требовал и получил 15 тыс. долларов США взятки от гражданина за смену правовой квалификации с тяжелой на более легкую в уголовном производстве, в котором указанный человек фигурирует как подозреваемый.