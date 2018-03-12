Суд арештував слідчого з Одеси за хабар у 15 тис. доларів

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ОДЕСА-КИЇВ. 12 березня УНН. На Одещині суд взяв під варту слідчого органів поліції, викритого під час одержання неправомірної вигоди. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.

"Судом визначено розмір застави у 528 тис. грн, яку наразі не внесено. Також прокуратура звернулася до суду з клопотанням про відсторонення вказаної особи від займаної посади", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, співробітника органів поліції затримали під час одержання неправомірної вигоди слідчі прокуратури спільно зі співробітниками управління Служби безпеки України в області. Слідчий вимагав та отримав 15 тис. доларів США хабара від громадянина за зміну правової кваліфікації з тяжкої на більш легку у кримінальному провадженні, в якому вказаний чоловік фігурує як підозрюваний.

Українські Національні Новини

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