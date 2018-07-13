Суд арестовал подозреваемую в ДТП, в котором погиб украинский мотогонщик

"Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога сроком на 60 суток", - говорится в сообщении.

Отмечено, что прокуратура настаивала на избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. В то же время сторона защиты ходатайствовала о домашнем аресте.

Напомним, 6 июля в Харькове под колесами авто погиб молодой украинский мотогонщик Андрей Бессонов. Информацию об аварии внесли в ЕРДР по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.