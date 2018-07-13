Суд арештував підозрювану у ДТП, у якій загинув український мотогонщик
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Київський райсуд Харкова обрав запобіжний захід для підозрюваної у скоєнні ДТП, внаслідок якої загинув український мотогонщик, у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.
"Суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави терміном на 60 діб", – йдеться в повідомленні.
Зазначено, що прокуратура наполягала на обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Водночас сторона захисту клопотала про домашній арешт.
Нагадаємо, 6 липня у Харкові під колесами авто загинув молодий український мотогонщик Андрій Безсонов. Інформацію про аварію внесли до ЄРДР за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.