Суд арестовал 415 объектов недвижимости по делу о растратах экс-руководством ПриватБанка

"Ходатайство следователя в ОВД ГСУ Генеральной прокуратуры Украины Лало В.В. об аресте имущества - удовлетворить. Наложить арест на недвижимое имущество, находящееся в собственности ООО" ПриватОфис ", - говорится в постановлении суда.

В частности, Печерский суд наложил арест на 415 объектов недвижимого имущества.

"Досудебным следствием (установлено - ред.), Что бывшим руководством КБ" ПриватБанк "в период рефинансирования Национальным банком Украины (далее-НБУ) предоставлялись кредиты юридическим лицам, которые определены НБУ как связанные лица, заранее невыгодных условиях для банка, привело к задолженности юридических лиц перед банком на сумму более 372 786 481 грн ", - говорится в обосновании ходатайства следователя.

Так, между Научно-производственным обществом с ограниченной ответственностью "ОКЕАНМАШ", ООО "Тайлон" ", ООО" ЭЛ ТИ ГРУПП ", ООО" АГЕНТСТВО НОВЫЙ МИР ", ООО" ФРИЛАЙН ", ООО" зернопоставки-М ", ООО Канделла", ООО "ОПФ", ООО "ЭЛАРА", ООО "Коммунальное обслуживание домов" и ОАО КБ "ПРИВАТБАНК" заключен договор, предметом которого является предоставление указанного общества в залог корпоративных прав, в обеспечение исполнения обязательств выступает ООО "ПРИВАТОФИС" перед ОАО КБ "ПРИВАТБАНК".

"В качестве залогов по всем займам были предоставлены доли корпоративных прав на связанных между собой компаний, но судьба ни доли не превышала 25% и большинство кредитов были предоставлены на условиях погашения тела и процентов в конце срока, по процентной ставке 9% годовых, при средней стоимости ресурсов 17% ", - говорится в обосновании.

"Таким образом, бывшие должностные лица КБ" Приватбанк "в соучастии с должностными лицами ООО" ПриватОфис ", злоупотребляя своим служебным положением, в нарушение требований законодательства Украины, действуя умышленно и достоверно зная о существующих запрета проведения активных операций со связанными с банком лицами в период предоставления траншей рефинансирования от НБУ, предоставляли кредитные средства ООО "ПриватОфис" на заранее невыгодных экономических условиях для банка, без обеспечения кредитов залоговым имуществом ООО "ПриватОфис" указанных субъектов хозяй арювання, тем самым осуществляли растрату денежных средств в особо крупных размерах ", - отметил следователь в ходе заседания.

Как сообщал УНН, перед национализацией из ПриватБанка по мошеннической схеме было выведено 16 млрд грн .