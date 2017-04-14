Суд арестовал 415 объектов недвижимости по делу о растратах экс-руководством ПриватБанка

ukru
США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 73680 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110216 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 168315 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123645 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121068 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114846 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105839 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107361 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103812 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 159046 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Днепре прогремел взрыв, есть разрушения инфраструктуры - ОВА

В Днепре прогремел взрыв, есть разрушения инфраструктуры - ОВА

11 марта, 20:09 • 57549 просмотра
Масштабная атака дронов на Днепр: повреждены частные дома

Масштабная атака дронов на Днепр: повреждены частные дома

11 марта, 21:00 • 53508 просмотра
Трамп и Путин проведут телефонный разговор в "необычном" формате - российские СМИ

Трамп и Путин проведут телефонный разговор в "необычном" формате - российские СМИ

11 марта, 21:28 • 48737 просмотра
Ермак о переговорах с американской стороной: говорили сегодня как партнеры и друзья

Ермак о переговорах с американской стороной: говорили сегодня как партнеры и друзья

11 марта, 21:34 • 46010 просмотра
Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

Подорвали перед самым прибытием железнодорожного состава с боекомплектом: очередная успешная операция "АТЕШ" в Крыму

04:59 • 45192 просмотра
публикации
Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

Что обсудили Украина и США на встрече в Джидде. Полный текст совместного заявления

11 марта, 18:36 • 118643 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11 марта, 11:49 • 154234 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 162672 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 159045 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 158458 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 114663 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 124478 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 130913 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 131004 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 135510 просмотра
Актуальное
Суд арестовал 415 объектов недвижимости по делу о растратах экс-руководством ПриватБанка

Суд арестовал 415 объектов недвижимости по делу о растратах экс-руководством ПриватБанка

Киев  •  УНН

 • 13051 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Печерский районный суд Киева арестовал 415 объектов недвижимости, принадлежащих ООО "ПриватОфис" в рамках уголовного производства в отношении бывшего руководства КБ "ПриватБанк", которое подозревают в растрате более 372 млн грн средств финучреждения. Соответствующее постановление суда опубликовано в Едином реестре судебных решений, передает УНН.

"Ходатайство следователя в ОВД ГСУ Генеральной прокуратуры Украины Лало В.В. об аресте имущества - удовлетворить. Наложить арест на недвижимое имущество, находящееся в собственности ООО" ПриватОфис ", - говорится в постановлении суда.

В частности, Печерский суд наложил арест на 415 объектов недвижимого имущества.

"Досудебным следствием (установлено - ред.), Что бывшим руководством КБ" ПриватБанк "в период рефинансирования Национальным банком Украины (далее-НБУ) предоставлялись кредиты юридическим лицам, которые определены НБУ как связанные лица, заранее невыгодных условиях для банка, привело к задолженности юридических лиц перед банком на сумму более 372 786 481 грн ", - говорится в обосновании ходатайства следователя.

Так, между Научно-производственным обществом с ограниченной ответственностью "ОКЕАНМАШ", ООО "Тайлон" ", ООО" ЭЛ ТИ ГРУПП ", ООО" АГЕНТСТВО НОВЫЙ МИР ", ООО" ФРИЛАЙН ", ООО" зернопоставки-М ", ООО Канделла", ООО "ОПФ", ООО "ЭЛАРА", ООО "Коммунальное обслуживание домов" и ОАО КБ "ПРИВАТБАНК" заключен договор, предметом которого является предоставление указанного общества в залог корпоративных прав, в обеспечение исполнения обязательств выступает ООО "ПРИВАТОФИС" перед ОАО КБ "ПРИВАТБАНК".

"В качестве залогов по всем займам были предоставлены доли корпоративных прав на связанных между собой компаний, но судьба ни доли не превышала 25% и большинство кредитов были предоставлены на условиях погашения тела и процентов в конце срока, по процентной ставке 9% годовых, при средней стоимости ресурсов 17% ", - говорится в обосновании.

"Таким образом, бывшие должностные лица КБ" Приватбанк "в соучастии с должностными лицами ООО" ПриватОфис ", злоупотребляя своим служебным положением, в нарушение требований законодательства Украины, действуя умышленно и достоверно зная о существующих запрета проведения активных операций со связанными с банком лицами в период предоставления траншей рефинансирования от НБУ, предоставляли кредитные средства ООО "ПриватОфис" на заранее невыгодных экономических условиях для банка, без обеспечения кредитов залоговым имуществом ООО "ПриватОфис" указанных субъектов хозяй арювання, тем самым осуществляли растрату денежных средств в особо крупных размерах ", - отметил следователь в ходе заседания.

Как сообщал УНН, перед национализацией из ПриватБанка по мошеннической схеме было выведено 16 млрд грн .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы